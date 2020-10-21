Продажа Дебетовых АТМ карт Momentum, Classic, Gold ✪ Качество 101%% ✪

Отправлено Сегодня, 13:22

Приветствую всех пользователей DarkNeta. Услуги представленные ниже,открывают перед Вами просторы безграничных возможностей:

Проект sto1biz, это Ваш шанс реализовать свои замыслы, потребности и амбиции, воплотив их в жизнь. Работаем исключительно индивидуально с каждым клиентом, относимся исключительно индивидуально к каждому проекту. Работая как единый механизм, мы достигаем максимальных результатов в самые кратчайшие сроки. Все услуги перечисленные ниже, лишь малая часть наших актуальных возможностей. Обращайтесь по контактам с Вашим вопросом и будьте уверены, что мы найдем решение в кратчайшие сроки.

НАШ СЕРВИС ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ КАЧЕСТВЕННЫЕ БАНКОВСКИЕ АТМ КАРТЫ, ЭПС, СВЯЗКИ КОШ + АТМ, ВИДЕО И СЕЛФИ ВЕРИФ ВАШИХ ПЛАТЕЖЕК ПО САМЫМ ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ЦЕНАМ В ДАРКНЕТЕ!

✪Коротко о Нас и наших правилах работы.

Успешно закрепившись на рынке, вдоль и поперек изучив все нюансы данной сферы деятельности, мы с гордостью можем сообщить о том, что наш материал является одним из лучших, так как мы тщательно отбираем холдеров (дропов), отсекая все то, что может негативно сказаться на нашей работе.

За время работы мы зарекомендовали себя как эталон качества и надежности. Имеем огромный опыт во многих сферах. К каждому покупателю отдельный подход и гибкие условия сотрудничества. Обращаясь к нам вы можете быть уверенны что получите лучшее соотношение цены и качества.

✪У нас вы всегда найдете атм карты и эпс следующих банков:

Альфа-Банк, Сбербанк, WebMoney, ВТБ24, Qiwi Visa Wallet, Райффайзен Банк, WestStein, ePayService, Русский Стандарт, Neteller, Промсвязь Банк, N26 Bank, Skrill, Хоум Кредит, Тинькофф Банк, Yandex Money, LeoPay, Payoneer, ПриватБанк, Альфабанк и другие.

Так же сервис может выпустить карту любого банка или эпс под ваш заказ. Цены обсуждаются индивидуально. Актуальное наличие дебетовых карт, эпс всегда можно уточнить по контактам!

Momentum от 4000 руб | Classic от 6000 руб | Gold от 8000 РУБ | Platinum от 10000 руб

✪Что мы предлагаем?

Лучшие комплекты. Без мятых документов и надписей от руки. Каждый комплект содержит всю необходимую информацию в понятном и удобном виде а именно:

Комплектность:

>Анкета клиента

>Пин-конверт или пин код

>Сим карта, привязанная к карте

>Кодовое слово

>Доступ в интернет банк

>Сканы паспорта номинала

Наш сервис продает карты без долгов по ФССП (проверить здесь http://fssprus.ru/

Ответственный подход. Мы всегда беспрекословно исполняем взятые на себя обязательства. Если возникают проблемы, мы обязуемся уведомить Вас заранее.

✪Как мы работаем?

Персональный подход. Учитываем ваши задачи и предлагаем оптимальные решения. Всегда готовы договариваться и идти на встречу.

Карты готовы к работе. Мы тщательно проверяем и готовим материал, прежде, чем отправить его Вам. Карты всегда проходят комплексную проверку несколько раз.

Настоятельно рекомендую, перед каждой покупкой подтверждать реквизиты через E-mail адрес.

✪Доставка:

Уважаем Ваше время. По Мск доступно забрать в день заказа курьером (так же по договоренности возможно передать через закладку, камеру хранения или такси). Рф, Снг, Укр, Мир отправка в течении 24-х часов после оплаты. Все стандартные способы и ещё пара нестандартных.

✪Гарантии:

- Гарантия на работу карты стандартные 2 календарных месяца, с момента получения карты в руки покупателем (если не обговорено иное). В случае проблем с картой в гарантийный период, замена и доставка материала осуществляется бесплатно. Как правило наши карты при использований под белые нужды работают вплоть до конца срока действия. Мы не перевыпускаем, блокируем и т.д Карты строго в одни руки. По прошествию гарантийного срока дроп снимается с контроля.

- Гарантирую полный комплект документов из раздела "комплектность" к каждой банковской карте.

- Гарантийные обязательства снимаются с нас из-за ваших действий криминального характера, умысла и подобных чёрных схем которые привели к блокировке карты.

✪Дополнительные услуги:

- Есть возможность делать карты с гарантией сохранности средств, на очень ответственных деревенских дропов, и возможностью отправить дропа за застрявшими деньгами в банке. Цены на такую категорию карт строго индивидуальны, всё это обговаривается непосредственно перед заказом. Гарантийная сумма в случае форс мажора не превышает, или равна 300000 рублей.

- Вытащим $ при локе 115-фз за скромный %%%.

- Делаем изготовление любых атм, эпс, связок кошелёк + карта (например Qiwi идентифицированный кошелёк + карта Альфа банк классик) под заказ.

Telegram: @sto1biz

Почта: sto1business@gmail.com

Интернет магазин: sto1biz.com

Прошу обратить внимание в Telegram есть ФЕЙКИ у нас нет Каналов, Support, Bot, и т.п сверяйте username или делайте подтверждение через почту.

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