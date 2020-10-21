Аккаунты ЭПС! Neteller, WestStein, Payoneer, Skrill, ePayService, N26!

Отправлено Сегодня, 13:10

Приветствую всех пользователей DarkNeta. Услуги представленные ниже,открывают перед Вами просторы безграничных возможностей:

Проект sto1biz, это Ваш шанс реализовать свои замыслы, потребности и амбиции, воплотив их в жизнь. Работаем исключительно индивидуально с каждым клиентом, относимся исключительно индивидуально к каждому проекту. Работая как единый механизм, мы достигаем максимальных результатов в самые кратчайшие сроки. Все услуги перечисленные ниже, лишь малая часть наших актуальных возможностей. Обращайтесь по контактам с Вашим вопросом и будьте уверены, что мы найдем решение в кратчайшие сроки.

Всегда стараемся поддерживать достаточный запас кошельков и атм для максимально быстрой покупки и наименьшего ожидания.

Все кошельки зарегистрированы вручную, без применения API и сторонних софтов автоматизации. Каждая из позиций имеет свой уникальный useragent, IP, куки и т.д Все это после продажи предоставляется вам для минимизации возможности блокировки.

НАША ФАБРИКА ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ЭПС, СВЯЗКИ КОШ + АТМ ПО САМЫМ ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ЦЕНАМ В ДАРКНЕТЕ!

✪УСЛУГИ ПО QIWI VISA WALLET:

-Идентификация Вашего Qiwi: 1300р. (номер любой страны)

-Готовый Идентифицированный Qiwi c откл. СМС: 1500р. (постоянным и оптовикам большие скидки)

-Связка Карта + Кошелёк Классик/Премиум: 2500р./ 3000р (вериф максимальный)

-Карта,которая вяжется к любому кошельку: 1500р.

✪УСЛУГИ ПО YANDEX.MONEY:

-Идентификация Вашего Yandex: 1300р.

-Готовый Идентифицированный Yandex c аварийными кодами: 1500р (постоянным и оптовикам большие скидки)

-Связка Кошелек+Карта Именная/Не именная: 2500р/2000р (вериф максимальный)

-Карта,которая вяжется к любому кошельку: 1500р.

✪УСЛУГИ ПО WebMoney:

-Формальный аттестат: 900р

-Начальный аттестат: 3500р

-Персональный аттестат: 15000р

✪ДРУГИЕ КОШЕЛЬКИ:

-MisterTango: аккаунт Ru - 1000 рублей. Eu - 2600 рублей

-AdvCash: аккаунт Ru - 1000 рублей. Eu - 2600 рублей

-Payeer: аккаунт Ru - 1300 рублей. Eu - 2600 рублей

-PerfectMoney: аккаунт Ru -1600 рублей. Eu - 3600 рублей

-Epayments: аккаунт Ru - 1600 рублей. Eu - 3600 рублей

-SKRILL: аккаунт Ru - 1600 рублей. Eu - 3600 рублей

-NETELLER: аккаунт Ru -1600 рублей. Eu - 3600 рублей

-PayPal - 3500 руб. (полностью верифицирован + виртуальная карта с доступом РФ)

✪Кошельки + карты

-Payoneer + карта : 8500 рублей

-WestStein + карта : 8500 рублей

-ePayService + карта : 8500 рублей

-NETELLER + карта : 13000 рублей

-LeoPay + карта : 13000 рублей

-N26 + карта : 13000 рублей

-Кукуруза Стандарт - 1000 рублей

-Кукуруза "World"

1 шт - 1200 рублей

5 шт - 5000 рублей

10 шт - 9000 рублей

✪ПРОЧИЕ УСЛУГИ:

-Сим карты Теле2, Мтс, Билайн, Мегафон на физиков и корп.

-Прием Ваших карт от ЭПС на наши адреса (оптовикам скидки)

-Видео и селфи вериф ваших платежек

-Хранение Сим Карт от ЭПС

-Активатор сим-карт

-Сканы паспортов

-Аккаунты бирж

-Аккаунты каршерингов

-Аккаунты Почты России для приема посылок

-Так же делаем любые другие кошельки и атм по вашему запросу. Цены уточнять по контактам.

Подробнее о комплектах:

✪Комплекты создаются как на физ дропов так и на сканы, т.е без участия человека в процессе создания комплектов (зависит от материала)

✪Все комплекты проверяются по трем базам на валидность перед началом работы

✪Каждый кошелек, а вместе с ним и карта регистрируется только на одни данные

✪Каждый кошелек, а вместе с ним и карта регистрируется только на один айпи адрес

✪Каждый кошелек, а вместе с ним и карта регистрируется только на одну виртуальную машину

✪Все кошельки и выпущенные к ним карты имеют максимальную степень идентификации

✪Тем самым система фрода эпс видит наши кошельки как отдельного человека, что снижает риски блокировки платежных инструментов.

Важно! Правила!!!

1) Мы не несем никакой ответственности в случае бана аккаунтов службой безопасности из-за действий покупателя.

Если не знаете как правильно сделать - мы всегда вас проконсультируем (безвозмездно))

2) Кошельки и карты создаются без участия дропов, т.е. дроп ваш аккаунт не заблокирует, деньги не украдет (некоторый материал оформляется на физ дропов уточняйте).

3) Обязательно сразу после получения меняете пароли, секретное слово, пароль от почты и если нужно телефон и все остальные данные, т.к. после подтверждения сделки, мы все данные у себя удаляем (если не обговорено иное).

4) Мы гарантируем работоспособность аккаунта на момент продажи и в течении двух месяцев после получения. Гарантийные обязательства снимаются с нас из-за ваших действий по неосторожности, умысла, беспечности и безалаберности, которые привели к блокировке аккаунта.

5) Бесплатное хранение сим карт в течение 30 дней (если не обговорено иное) доп хранение оплачивается отдельно.

6) Возврат средств после получения товара и перепривязки данных - невозможен. О всех трудностях и спорных ситуациях сразу сообщаете. Мы всегда постараемся помочь и разрешить спор.

Сервис оставляет за собой право отказать в сотрудничестве/содействии без объяснении причины!*

Доставка:

Уважаем Ваше время. По Мск доступно забрать в день заказа курьером (так же по договоренности возможно передать через закладку, камеру хранения или такси). Рф, Снг, Укр, Мир отправка в течении 24-х часов после оплаты. Все стандартные способы и ещё пара нестандартных.

Telegram: @sto1biz

Почта: sto1business@gmail.com

Интернет магазин: sto1biz.com

Прошу обратить внимание в Telegram есть ФЕЙКИ у нас нет Каналов, Support, Bot, и т.п сверяйте username или делайте подтверждение через почту

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