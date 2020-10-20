Пробив информации. Аналитика. Частные расследования.

Федеральный агент с большими связями по всей Российской Федерации и СНГ найдет для вас всё и всех кого нужно.
Опыт работы с информацией и аналитикой - 9 лет.
Опыт работы в частной службе безопасности - 4 года.
Операторы:
Билайн и МТС – 1000 руб.
Мегафон – 1500 руб.
Остальные – 5000 руб.
Детализация вызовов от 5.000 руб. (простая) до 60.0000 руб (с адресами и маршрутом передвижений)
МВД(Полиция):
Роспаспорт - 1000 руб.
ГИБДД – 1000 руб.
ИБД-Ф - 1500 руб.
Магистраль - 3000 руб.
Рубеж - 6000 руб.
Мигрант - 2000 руб.
Поток - 4000 руб.
ЗАГС - 5000 руб.
Список пассажиров - 10000 руб.
ФНС(Налоговая):
Выписка ЕГРН имущество - 1500 руб.
Поиск счетов физического лица по всем банкам - 1500 руб.
Движение средств (выписка) по счетам ЮЛ - 12000 руб.
Регистрационное дело компании - 10000 руб.
Штат сотрудников - 3000 руб.
Налоговые риски по базе ФНС (которые были присвоены юридическим лицам) - 5000 руб.
ПФР (СЗИ-5, СЗИ-6) - 3000 руб.
Дополнительно:
Установка паспортных данных, даты рождения, прописки и т.д. по не полным данным - 1000 руб.
Комплексные досье на Физ. лиц - 20000 руб, Юр. лиц - 30000 руб
Определить данные по iP- 50000 руб.
Пробив на запрет выезда ФЛ за границу РФ - 7000 руб.
Приватные услуги (доступно не каждому):
Поиск передвижений человека по камерам биометрики
Поиск фантомасов только по фото без доп.данных
Слежка, наружка и прослушка, маячки и флажки на границе
Решение нестандартных вопросов нестандартными способами
И многое другое, с доплатой и многое невозможное.
Консультации и заказы в телеграмм: @FederalAgentus