Пробив информации. Аналитика. Частные расследования.

Отправлено Сегодня, 14:10

Федеральный агент с большими связями по всей Российской Федерации и СНГ найдет для вас всё и всех кого нужно.

Опыт работы с информацией и аналитикой - 9 лет.

Опыт работы в частной службе безопасности - 4 года.

Операторы:

Билайн и МТС – 1000 руб.

Мегафон – 1500 руб.

Остальные – 5000 руб.

Детализация вызовов от 5.000 руб. (простая) до 60.0000 руб (с адресами и маршрутом передвижений)

МВД(Полиция):

Роспаспорт - 1000 руб.

ГИБДД – 1000 руб.

ИБД-Ф - 1500 руб.

Магистраль - 3000 руб.

Рубеж - 6000 руб.

Мигрант - 2000 руб.

Поток - 4000 руб.

ЗАГС - 5000 руб.

Список пассажиров - 10000 руб.

ФНС(Налоговая):

Выписка ЕГРН имущество - 1500 руб.

Поиск счетов физического лица по всем банкам - 1500 руб.

Движение средств (выписка) по счетам ЮЛ - 12000 руб.

Регистрационное дело компании - 10000 руб.

Штат сотрудников - 3000 руб.

Налоговые риски по базе ФНС (которые были присвоены юридическим лицам) - 5000 руб.

ПФР (СЗИ-5, СЗИ-6) - 3000 руб.

Дополнительно:

Установка паспортных данных, даты рождения, прописки и т.д. по не полным данным - 1000 руб.

Комплексные досье на Физ. лиц - 20000 руб, Юр. лиц - 30000 руб

Определить данные по iP- 50000 руб.

Пробив на запрет выезда ФЛ за границу РФ - 7000 руб.

Приватные услуги (доступно не каждому):

Поиск передвижений человека по камерам биометрики

Поиск фантомасов только по фото без доп.данных

Слежка, наружка и прослушка, маячки и флажки на границе

Решение нестандартных вопросов нестандартными способами

И многое другое, с доплатой и многое невозможное.

Консультации и заказы в телеграмм: @FederalAgentus