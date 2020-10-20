Перейти к содержимому

Фотография

Транскрибация аудио, видео, фото, рукописи

Автор темы kettranskrib, Сегодня, 09:22

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 kettranskrib

kettranskrib

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 09:22

Перевожу из аудио, видео, фото, рукописи в word.
Покупая услуги у меня, вы можете быть уверены в том, что:
- работа будет выполнена точно в срок или раньше (работаю с 2013 года, владею слепым методом печати);
 
- заказ будет оформлен по вашему желанию (простановка тайм-кода, выделение участников);
 
- без ошибок (орфография, пунктуация);
 
- уберу слова-паразиты или оставлю все как есть;
 
- работаю с аудио, видео материалом на русском языке отличного и хорошего качества ( с небольшими помехами);
 
- фото, рукописи на русском и английском языке (перед покупкой услуги необходимо прислать ознакомительный фрагмент).
 
- цены демократичные: 7-25 руб/минута, 20-40 рублей/страница А4.
 
ВСЕГДА НА СВЯЗИ И ГОТОВА К КОНСТРУКТИВНОМУ ДИАЛОГУ!!!

 

Связаться со мной можно:

 

1. Здесь;

 

2. Телеграм: @kettranskrib;

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Биржа фрилансеров


Количество пользователей, читающих эту тему: 3

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей


    Yandex (3)
  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Информационная коммерция, Киберсантинг
  3. Биржа фрилансеров
  4. Правила форума