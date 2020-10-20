Транскрибация аудио, видео, фото, рукописи

Перевожу из аудио, видео, фото, рукописи в word.
Покупая услуги у меня, вы можете быть уверены в том, что:
- работа будет выполнена точно в срок или раньше (работаю с 2013 года, владею слепым методом печати);
- заказ будет оформлен по вашему желанию (простановка тайм-кода, выделение участников);
- без ошибок (орфография, пунктуация);
- уберу слова-паразиты или оставлю все как есть;
- работаю с аудио, видео материалом на русском языке отличного и хорошего качества ( с небольшими помехами);
- фото, рукописи на русском и английском языке (перед покупкой услуги необходимо прислать ознакомительный фрагмент).
- цены демократичные: 7-25 руб/минута, 20-40 рублей/страница А4.
ВСЕГДА НА СВЯЗИ И ГОТОВА К КОНСТРУКТИВНОМУ ДИАЛОГУ!!!
Связаться со мной можно:
1. Здесь;
2. Телеграм: @kettranskrib;