Транскрибация аудио, видео, фото, рукописи

Отправлено Сегодня, 09:22

Перевожу из аудио, видео, фото, рукописи в word.

Покупая услуги у меня, вы можете быть уверены в том, что:

- работа будет выполнена точно в срок или раньше (работаю с 2013 года, владею слепым методом печати);

- заказ будет оформлен по вашему желанию (простановка тайм-кода, выделение участников);

- без ошибок (орфография, пунктуация);

- уберу слова-паразиты или оставлю все как есть;

- работаю с аудио, видео материалом на русском языке отличного и хорошего качества ( с небольшими помехами);

- фото, рукописи на русском и английском языке (перед покупкой услуги необходимо прислать ознакомительный фрагмент).

- цены демократичные: 7-25 руб/минута, 20-40 рублей/страница А4.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ И ГОТОВА К КОНСТРУКТИВНОМУ ДИАЛОГУ!!!

Связаться со мной можно:

1. Здесь;

2. Телеграм: @kettranskrib;