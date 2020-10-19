Тест на детектор лжи. Что такое полиграф?

Отправлено Вчера, 20:51

Полиграф, обычно называемый тестом на детекторе лжи , - это устройство или процедура, которая измеряет и записывает несколько физиологических показателей, таких как артериальное давление, пульс, дыхание и проводимость кожи. Пока человек сидит и отвечает на ряд вопросов. Вера в использование полиграфа состоит в том, что обманчивые реакции вызывают физиологические реакции, которые можно отличить от ответов, связанных с безошибочными реакциями. Однако с ложью не связаны какие-либо специфические физиологические реакции, что затрудняет определение факторов, отделяющих лжецов от правды. Детекторы лжи также предпочитают использовать свой собственный индивидуальный метод подсчета очков, а не компьютерные методы, поскольку им легче защищать свои собственные оценки.

В некоторых странах полиграф используются в качестве инструмента расследования подозреваемых в совершении уголовных преступлений или кандидатов на конфиденциальную работу в государственном или частном секторе. Американское уголовное правосудие и федеральные правительственные агентства, такие как ФБР, АНБ и ЦРУ, а также многие полицейские управления, такие как LAPD и полиция штата в Вирджинии используют для расследования подозреваемых и проверки новых сотрудников с помощью детектора лжи. В федеральном правительстве США полиграфическая экспертиза также называется выявлением психофизиологического мошенничества (PDD). Средняя стоимость проведения теста в Соединенных Штатах составляет более 700 долларов, и это часть отрасли стоимостью 2 миллиарда долларов.

Однако оценки полиграфии научными и государственными органами обычно показывают, что полиграф очень неточен, может быть легко устранен контрмерами и является несовершенным или недействительным средством оценки правдивости. Всесторонний обзор существующих исследований, проведенный Национальной академией наук в 2003 году, пришел к выводу, что «мало оснований ожидать, что тест на детекторе лжи может иметь чрезвычайно высокую точность». Американская психологическая ассоциация заявляет, что «большинство психологов согласны с тем, что существует мало доказательств того, что тесты на детекторе лжи могут точно определять ложь». А, также, мы подскажем, где пройти детектор лжи по выгодным ценам.

Тест на контрольный вопрос, также известный как тест вероятной лжи, был разработан для преодоления или облегчения проблем с помощью соответствующего нерелевантного метода тестирования. Хотя соответствующие вопросы в вероятном тесте лжи используются для получения реакции лжецов, физиологические особенности, которые «различают» лжецов, могут также возникать у невинных людей, которые боятся ложного разоблачения или страстно чувствуют, что они не совершали преступления. Хотя может возникнуть физиологическая реакция, причина которой может быть совершенно другой. Дальнейшее изучение вероятной лжи показало, что оно было настроено против невиновных субъектов. Те, кто неспособен придумать ложь, связанную с рассматриваемым вопросом, автоматически не пройдут тест.