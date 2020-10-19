ProfitPixels - Прямой Рекламодатель Форекс/Крипто | CPA до $950

Отправлено Сегодня, 13:37

Profit Pixels - рекламодатель, представляющий доступ к in-house Форекс/Крипто/Трейдинг CPA офферам практически для всех ГЕО.

Мы внедрили machine learning алгоритм, который автоматически определяет и отправляет ваших лидов к наиболее конвертируемым колл-центрам, анализируя ГЕО, язык, время и источник трафика для достижения наилучших показателей CR и DR. Также существует система защиты от дублирования лидов на базе AI, позволяющая максимально выгодно монетизировать трафик.

Мы предоставляем широкий выбор качественных прелендов с выдающимися CR и DR, а также call-центры с носителями языка для обработки ваших потенциальных клиентов на высшем уровне. Мы поддерживаем интеграцию по API и Postback (s2s) и обеспечиваем профессиональную партнерскую и техническую поддержку 24/7.

Выплаты доступны с первой подтвержденной CPA конверсии и могут проводиться через Wire, Bitcoin, Tether, Webmoney, PayPal, Payoneer на еженедельной основе. Вы также можете обратиться к своему персональному менеджеру с целью обсуждения возможности использования другой платежной системы.

Список основных плюсов Profit Pixels:

Раздел подробных отчетов со статистикой в реальном времени и статусами лидов из call-центров;

Собственные CPA предложения практически для всех GEO;

Machine Learning алгоритм для достижения максимального CR и DR;

Система на основе ИИ, предотвращающая дублирование лидов;

Высокие ставки CPA и еженедельные выплаты;

Круглосуточная поддержка персонального менеджера;

Поддержка API, S2S (постбек);

Колл-центры с носителями языка.

Кроме того, мы предоставляем возможность приглашать коллег и партнёров и получать ежемесячную комиссию 1% от заработка приглашенных рефералов.

Вы нашли первоклассное решение для профессиональной монетизации трафика.

Присоединяйтесь к Profit Pixels!