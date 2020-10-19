ProfitPixels - Прямой Рекламодатель Форекс/Крипто | CPA до $950

Profit Pixels - рекламодатель, представляющий доступ к in-house Форекс/Крипто/Трейдинг CPA офферам практически для всех ГЕО.
Мы внедрили machine learning алгоритм, который автоматически определяет и отправляет ваших лидов к наиболее конвертируемым колл-центрам, анализируя ГЕО, язык, время и источник трафика для достижения наилучших показателей CR и DR. Также существует система защиты от дублирования лидов на базе AI, позволяющая максимально выгодно монетизировать трафик.
Мы предоставляем широкий выбор качественных прелендов с выдающимися CR и DR, а также call-центры с носителями языка для обработки ваших потенциальных клиентов на высшем уровне. Мы поддерживаем интеграцию по API и Postback (s2s) и обеспечиваем профессиональную партнерскую и техническую поддержку 24/7.
Выплаты доступны с первой подтвержденной CPA конверсии и могут проводиться через Wire, Bitcoin, Tether, Webmoney, PayPal, Payoneer на еженедельной основе. Вы также можете обратиться к своему персональному менеджеру с целью обсуждения возможности использования другой платежной системы.
Список основных плюсов Profit Pixels:
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Раздел подробных отчетов со статистикой в реальном времени и статусами лидов из call-центров;
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Собственные CPA предложения практически для всех GEO;
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Machine Learning алгоритм для достижения максимального CR и DR;
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Система на основе ИИ, предотвращающая дублирование лидов;
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Высокие ставки CPA и еженедельные выплаты;
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Круглосуточная поддержка персонального менеджера;
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Поддержка API, S2S (постбек);
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Колл-центры с носителями языка.
Кроме того, мы предоставляем возможность приглашать коллег и партнёров и получать ежемесячную комиссию 1% от заработка приглашенных рефералов.
Вы нашли первоклассное решение для профессиональной монетизации трафика.
Присоединяйтесь к Profit Pixels!