Перейти к содержимому

Фотография

♕ TgSeller24.ru ♕ Качественные аккаунты Телеграмм! - Минимальные цены!

Автор темы tgseller24ru, Сегодня, 10:34

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 tgseller24ru

tgseller24ru

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 10:34

Продажа Телеграмм аккаунтов поштучно и оптом!


IfyOOl.jpg


Прайс:


до 100 шт - 15р. за аккаунт
от 100 шт. - 13р. за аккаунт
От 500 шт. - 12р. за аккаунт!

Телеграмм: @tgseller24
SHOP: tgseller24.ru


Немного о нас:
 

  1. Мы ценим наших покупателей и стараемся, что бы каждый покупатель остался довольным.
  2. Любой конфликт с покупателем мы стараемся закрыть в его пользу.
  3. У нас минимальные цены на аккаунты.
  4. Наши аккаунты Телеграмм мы делаем лично сами (своими руками)!

--------------------


В наличии:


tDATA (Telegram Portable) - Для Спамма, Инвайта и Подписок!
 

[ Аккаунт Телеграмм | tData | Муж | RU | Аватар + Юзернейм | Отлежка: 7-30 ДНЕЙ ]
[ Аккаунт Телеграмм | tData | Жен | RU | Аватар + Юзернейм | Отлежка: 7-30 ДНЕЙ ]


--------------------


.SESSIONS (tg tools, tg soft и аналогичный софт) - Для Спамма, Инвайта и Подписок!
 

[ Аккаунт Телеграмм | SESSIONS | Муж | RU | Аватар + Юзернейм | Отлежка: 7-30 ДНЕЙ ]
[ Аккаунт Телеграмм | SESSIONS | Жен | RU | Аватар + Юзернейм | Отлежка: 7-30 ДНЕЙ ]

--------------------


Гарантии!:
 

  • Наши аккаунты продаются только в одни руки.
  • Невалидные аккаунты будут заменены, если вы напишите в течении 20 минут после покупки.
  • Осуществляем возврат средств, если не можем сделать замену.
  • На гаранта согласен.

 

--------------------


Оптовикам по запросу выдаем на тест 5-10 аккаунтов!
Если в магазине закончились аккаунты - пишите в Телеграмм!


--------------------

 

Телеграмм: @tgseller24
SHOP: tgseller24.ru



 

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Общие темы по социальным сетям и сервисам


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Социальные сети
  4. Общие темы по социальным сетям и сервисам
  5. Правила форума