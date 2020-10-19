♕ TgSeller24.ru ♕ Качественные аккаунты Телеграмм! - Минимальные цены!

Отправлено Сегодня, 10:34

Продажа Телеграмм аккаунтов поштучно и оптом!









Прайс:





до 100 шт - 15р. за аккаунт

от 100 шт. - 13р. за аккаунт

От 500 шт. - 12р. за аккаунт!



Немного о нас:



Мы ценим наших покупателей и стараемся, что бы каждый покупатель остался довольным. Любой конфликт с покупателем мы стараемся закрыть в его пользу. У нас минимальные цены на аккаунты. Наши аккаунты Телеграмм мы делаем лично сами (своими руками)!

--------------------





В наличии:





tDATA (Telegram Portable) - Для Спамма, Инвайта и Подписок!



[ Аккаунт Телеграмм | tData | Муж | RU | Аватар + Юзернейм | Отлежка: 7-30 ДНЕЙ ]

[ Аккаунт Телеграмм | tData | Жен | RU | Аватар + Юзернейм | Отлежка: 7-30 ДНЕЙ ]



--------------------





.SESSIONS (tg tools, tg soft и аналогичный софт) - Для Спамма, Инвайта и Подписок!



[ Аккаунт Телеграмм | SESSIONS | Муж | RU | Аватар + Юзернейм | Отлежка: 7-30 ДНЕЙ ]

[ Аккаунт Телеграмм | SESSIONS | Жен | RU | Аватар + Юзернейм | Отлежка: 7-30 ДНЕЙ ]

--------------------





Гарантии!:



Наши аккаунты продаются только в одни руки.

Невалидные аккаунты будут заменены, если вы напишите в течении 20 минут после покупки.

Осуществляем возврат средств, если не можем сделать замену.

На гаранта согласен.

--------------------





Оптовикам по запросу выдаем на тест 5-10 аккаунтов!

Если в магазине закончились аккаунты - пишите в Телеграмм!





--------------------





