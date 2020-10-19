♕ TgSeller24.ru ♕ Качественные аккаунты Телеграмм! - Минимальные цены!

Прайс:
до 100 шт - 15р. за аккаунт
от 100 шт. - 13р. за аккаунт
От 500 шт. - 12р. за аккаунт!
Телеграмм: @tgseller24
SHOP: tgseller24.ru
SHOP: tgseller24.ru
Немного о нас:
- Мы ценим наших покупателей и стараемся, что бы каждый покупатель остался довольным.
- Любой конфликт с покупателем мы стараемся закрыть в его пользу.
- У нас минимальные цены на аккаунты.
- Наши аккаунты Телеграмм мы делаем лично сами (своими руками)!
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В наличии:
tDATA (Telegram Portable) - Для Спамма, Инвайта и Подписок!
[ Аккаунт Телеграмм | tData | Муж | RU | Аватар + Юзернейм | Отлежка: 7-30 ДНЕЙ ]
[ Аккаунт Телеграмм | tData | Жен | RU | Аватар + Юзернейм | Отлежка: 7-30 ДНЕЙ ]
[ Аккаунт Телеграмм | tData | Жен | RU | Аватар + Юзернейм | Отлежка: 7-30 ДНЕЙ ]
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.SESSIONS (tg tools, tg soft и аналогичный софт) - Для Спамма, Инвайта и Подписок!
[ Аккаунт Телеграмм | SESSIONS | Муж | RU | Аватар + Юзернейм | Отлежка: 7-30 ДНЕЙ ]
[ Аккаунт Телеграмм | SESSIONS | Жен | RU | Аватар + Юзернейм | Отлежка: 7-30 ДНЕЙ ]
[ Аккаунт Телеграмм | SESSIONS | Жен | RU | Аватар + Юзернейм | Отлежка: 7-30 ДНЕЙ ]
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Гарантии!:
- Наши аккаунты продаются только в одни руки.
- Невалидные аккаунты будут заменены, если вы напишите в течении 20 минут после покупки.
- Осуществляем возврат средств, если не можем сделать замену.
- На гаранта согласен.
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Оптовикам по запросу выдаем на тест 5-10 аккаунтов!
Если в магазине закончились аккаунты - пишите в Телеграмм!
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Оптовикам по запросу выдаем на тест 5-10 аккаунтов!
Если в магазине закончились аккаунты - пишите в Телеграмм!
--------------------
Телеграмм: @tgseller24
SHOP: tgseller24.ru
SHOP: tgseller24.ru