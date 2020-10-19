[СЛИВ] 27 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА 2 ЧАСА С ШОПА. ДОБИВАЙТЕ

Отправлено Сегодня, 00:56

Здарова, бротхеры. Собственно, с давних времен тусовался на уже бородатых теневиках. Последним моим теневичком стал чих(чих.мс.Кто знает - тот понял). Решил выбираться из приваток и, собственно, выбор пал на вас. Не хочу я создавать глупых тем, испражняться, ради пары плюсов репутации. Хочу сразу и много. Сливаю я красивую темку, которую на одном из крупняков отрабатывают уже сутки. Сливаю не потому что я очень добрый дядя, а наоборот. Хочу много репки, да и темке то жить осталось несколько часов. Не буду много базарить, поэтому перейдём к дельцу

- Изначально нам требуется перейти на сайт darkshop.cc

- Далее открыть js консольку в браузере, что делается следующим образом:

Для браузеров Хром или Оpera - CNTRL + SHIFТ + J

Для браузера Фаерфокс - CNТRL + SНIFТ + К.

- В консольке вводим кодик, который выглядит вот так:

_0x699b=["asd"];ja= _0x699b[0];a()

- В случае, если ещё не зафикшено, должна появиться надпись подобная "YUnsYS" и начнут появляться хэши. После перехода по хэшу - авторизуемся под аккаунтом какого нибудь мамонта. На аккаунтах можно найти кучу покупок, типа аккаунтов вк и прочей дряни. Но попадаются и аккаунты с балансом, который мы можем вывести без всяких проблем.