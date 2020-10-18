Как смотреть телепередачи бесплатно онлайн?

Отправлено Сегодня, 08:57

Программа передач

Нормальный прием телевизионных передач с помощью классической антенны, размещенной на крыше, постепенно уходит в прошлое. Большое количество домашних хозяйств в настоящее время делают ставку на возможности, предлагаемые современными смарт-телевизорами, включая подключение к Интернету.

Многие телевизионные станции предоставляют зрителям возможность смотреть их каналы благодаря всемирной сети Интернет. Например, люди, у которых нет телевизора дома или находятся в дороге, дают провайдерам возможность смотреть свои любимые сериалы и фильмы с помощью компьютера, планшета или даже мобильного телефона. Как уже упоминалось, все, что вам нужно, это достаточно быстрое интернет-соединение.

Хотя это правда, что если вы хотите смотреть станции премиум-класса, которые у вас нет возможности смотреть бесплатно благодаря классическому наземному вещанию (теперь оно переведено на DVB-T2), за них придется платить. Обычно это сумма в несколько сотен рублей, и вы платите их за один месяц или год. Типичный пример таких каналов - HBO, Eurosport, AXN или Cinemax.

Возможности просмотра интернет-телевидения

Есть несколько способов бесплатно смотреть интернет-телевидение. В этой статье вы узнаете о возможностях. Так где можно смотреть ТВ через Интернет?

Программное обеспечение

Самый простой способ добраться до базового списка телепрограмм, которые вы можете смотреть без ограничений на мониторе вашего ноутбука, планшета или мобильного телефона, несомненно, это установка самостоятельной программы. После установки вы выбираете место для своих телепрограмм и обеспечиваете стабильное интернет-соединение без скачков загрузки данных.

Выберите нужный канал из списка и смотрите его, как на обычном телевизоре. Вы можете найти любую программу на многих сайтах, которые предоставляют бесплатное программное обеспечение. Даже магазины, предлагающие оборудование для ваших мобильных устройств, предлагают множество бесплатных альтернатив. Все, что вам нужно сделать, это поискать, сравнить функции и прочитать отзывы о том, насколько люди довольны программой.

Мультимедийный проигрыватель

Многие медиаплееры, которые вы обычно используете для просмотра видео, фильмов или музыки, поддерживают возможность смотреть телевизор, вводя определенный IP-адрес канала.

Поскольку это старый способ смотреть телевизор через компьютер, большинство IP-адресов больше не работают или были изменены. Это утомительный поиск маршрутов к станциям, а затем надоедливый ввод этой информации прямо в плеер. Чудо света, несколько адресов до сих пор работают.

Хорошо известный пример этого плеера - « VLC Player ». Найдите список IP-адресов известных телеканалов в Интернете, скопируйте нужный адрес в буфер обмена своего компьютера, запустите VLC Player, нажмите « Медиа »> « Открыть сетевой поток » и введите адрес здесь. Подтвердите кнопку « Play » , чтобы начать соединение с адресом соответствующего канала.

Например, популярное русское телевидение имеет адрес «81.201.52.159:11077» или мюзикл «Белое озеро» 81.201.52.159:9030. Как уже было сказано, скорее предполагаем, что этот способ не сработает, так как он сильно устарел.

Интернет сайт

Конечно, хороший способ посмотреть фильмы и сериалы в Интернете - это посетить официальный сайт телеканала. Например, онлайн-трансляции Prima TV можно найти на их официальном сайте.

Однако многие не любят искать отдельные станции по отдельности - лучше, если весь список будет где-то вместе. По своему опыту могу порекомендовать сайт https://tvoye.tv/online-tv/russiak-2, который содержит список известных российских телеканалов, обеспечивающих онлайн-вещание.