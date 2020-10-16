Мастер-класс «Плед «Волны»»

Отправлено Сегодня, 12:34

Комплект чертежей на камеру полимеризации проходного типа. Данная камера применяется для спекания порошковой краски после напыления порошка на изделие. Применяется в промышленном производстве стальных дверей или любой другой подобной продукции где требуется качественное лакокрасочное покрытие.