Теплицы, Освещение, Отопление, Орошение, Опыление.

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В этом сборнике вы найдёте все изобретения и конструкционные примеры для Теплиц всевозможного направления, таких как освещение, отопление в холодные времена года, инструменты и устройства для автоматизации теплиц, а так же чертежи и описания к моделям, гидропонные установки и многое другое связанное с выращиванием овощей, ягод и фруктов в тепличном угодье.