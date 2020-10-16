Центр Мониторинга Обьявлений

Отправлено Сегодня, 12:32

Эта фантастическая книга размещена во многих книжных магазинах и пользуется отличным спросом. Успейте попасть в волну и заработать на ней. Возможно, продвижение художественной литературы и не столь типично для этого сервиса, как и для интернета в целом. Однако, в этом есть и свои плюсы, например, рекламы в книжных сообществах соцсетей стоят в десятки раз дешевле, чем рекламы на тему заработка. Проявляйте свое мастерство продвижения и зарабатывайте!