Как развить телесную оболочку

Отправлено Сегодня, 12:32

Я хочу ознакомить вас с новой методикой, аналогов которой вы не сможете нигде найти. Интернет содержит большое количество информации на эту тему, но она является неподтвержденной, и не имеет никакой гарантии. Я же презентую методику по развитию телесной оболочки. Некоторым может показаться, что данная методика совершенно бредовая, а название не имеет никакого смысла. Однако эти люди будут неправы.