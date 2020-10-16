Книга "ГАЛАКТИЧЕСКИЕ КОНТРАКТЫ"

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Новый сборник ченнелингов и статей от Елены Брежневой - настоящей женщины Новой Эры, которая служит живым мостом между Духовным Авангардом Америки и России, а также каналом между Ассамблеей (собранием) 144 Мастеров из высших измерений и человечеством. Мастера говорят через нее о духовных трудностях и благоприятных возможностях нынешнего времени, о карме и галактических контрактах, а история жизни Елены прекрасно подтверждает правоту их посланий.Она написана с любовью и дает много полезной информации о некоторых распространенных и трудных жизненных уроках и испытаниях, об обычных заботах повседневной жизни. Она отвечает на очень важные вопросы. Что значит быть просветленным? Доступно ли это каждому?