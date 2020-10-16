Чешки iwa - замшевые (арт 212)
Замшевые чешки IWA!
Натуральная телячья замша
мягкая вшитая стелька
подошва из антискользящей резины
перфорация подошвы
упруго-амортизационные свойства.
Более долговечны нежели тканевые, очень комфортные и подчеркивают индивидуальность.
Материал: Натуральная, телячья замша
Производитель: Германия
Особенности: Легкие, более долговечные чем тканевые, комфортны занятий акробатикой без жестких приземлений. Подошва: Прорезиненная, анти-скользящая подошва, продольный протектор.
Цветовая гамма: Белые
Размерный ряд: 25 - 46
Подробнее »
Скачать »
Чешки iwa - замшевые (арт 212)
Автор темы Cullinina, Сегодня, 11:56
В этой теме нет ответов
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей