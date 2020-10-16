Перейти к содержимому

Фотография

Курс онлайн "Шведский язык для начинающих""

Автор темы Cullinina, Сегодня, 11:55

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Cullinina

Cullinina

    Свой человек

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 7 759 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 11:55

Курс онлайн "Шведский язык для начинающих""

Данный путеводитель собрал в себя все необходимые объекты и места для посещения в Савойской Венеции - Анси!

Путеводитель разработан профессиональным гидом в соавторстве с профессиональным блогером. Что является гарантом качества и аутентичности предоставляемой информации.

Данный путеводитель содержит следующиу темы:

- Общая информация (история города, описание озера Анси)
- Различные маршруты для туристов, в в которые вплетены все его основные достопримечательности, рестораны, места для шопинга.
- Культурная программа Анси.
- Спортивные мероприятия и возможности города.
- Анси гастрономический - путеводитель по местным ресторанам и национальным продуктам.
- Живописные объекты в непосрдственной близости от города
- Ответы на часто возникающие у туристов вопросы, полезные советы от авторов и даже возможность личной консультации.

Данная книга предназначена как для туристов, так и для людей, которые увлекаются литературой о путешествиях и других странах.


Подробнее »
Скачать »
  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума