Мастер-класс «Детская шаль или бактус»

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Каждая книга из этой трилогии является практическим руководством, готовой базой знаний, правовой энциклопедией для потребителя банковских услуг в какой бы стадии взаимоотношений с кредитором он ни находился.ЧТО ТАКОЕ КОМПЛЕКС АНТИКРЕДИТ ?-это 3 книги с интерактивной навигацией,-это более 200 страниц с полезной информацией и ссылками на конкретные статьи законов,-это 129 практических примеров предсудебных и судебных разбирательств,-это 135 шаблонов писем, претензий, жалоб, исковых заявлений, ходатайств и т.п. готовых к применению в Вашем конкретном случае,-это домашний юрист и адвокат, который не возьмет с Вас денег.