Мастер-класс «Детская шаль или бактус»
Каждая книга из этой трилогии является практическим руководством, готовой базой знаний, правовой энциклопедией для потребителя банковских услуг в какой бы стадии взаимоотношений с кредитором он ни находился.
ЧТО ТАКОЕ КОМПЛЕКС АНТИКРЕДИТ ?
-это 3 книги с интерактивной навигацией,
-это более 200 страниц с полезной информацией и ссылками на конкретные статьи законов,
-это 129 практических примеров предсудебных и судебных разбирательств,
-это 135 шаблонов писем, претензий, жалоб, исковых заявлений, ходатайств и т.п. готовых к применению в Вашем конкретном случае,
-это домашний юрист и адвокат, который не возьмет с Вас денег.
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Мастер-класс «Детская шаль или бактус»
Автор темы Cullinina, Сегодня, 11:55
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