Онлайн консультации зоопсихолога

Отправлено Сегодня, 11:53

Японский сад – это самый яркий пример природного ландшафта, он по праву может называться самым оригинальным из всех естественных дизайнов.Хочу представить вам книгу «Японский Сад», из которой вы узнаете:- что такое философия японского сада- что такое беседки-пагоды и как их построить- как самостоятельно вырастить бонсаи (карликовые деревья)- как устроить суисэки- как сделать фонтан, скамью в японском стиле- как создать икебану- практические рекомендацииИ многое другое, что вам понадобится для оборудования японского сада.