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Онлайн консультации зоопсихолога

Автор темы Cullinina, Сегодня, 11:53

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 11:53

Онлайн консультации зоопсихолога

Японский сад – это самый яркий пример природного ландшафта, он по праву может называться самым оригинальным из всех естественных дизайнов.
Хочу представить вам книгу «Японский Сад», из которой вы узнаете:
- что такое философия японского сада
- что такое беседки-пагоды и как их построить
- как самостоятельно вырастить бонсаи (карликовые деревья)
- как устроить суисэки
- как сделать фонтан, скамью в японском стиле
- как создать икебану
- практические рекомендации
И многое другое, что вам понадобится для оборудования японского сада.


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