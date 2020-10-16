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Руководство по выращиванию вешенок

Автор темы Cullinina, Сегодня, 06:38

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#1 Cullinina

Cullinina

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Обычный

Отправлено Сегодня, 06:38

Руководство по выращиванию вешенок

В Руководстве шаг за шагом рассказываю из личного опыта как вырастить грибы в домашних условиях или на даче и сделать это дело не только подспорьем бюджета, но и доходным бизнесом. Вы можете уже сегодня при минимальных материальных затратах начать своё дело. Доход будет полностью зависеть от Вашего желания!
Грибы всегда востребованы! Себестоимость очень низкая, следовательно, Вас ждет хорошая прибыль!

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