Чертежи для производства двухстворчатой железной входной двери

Отправлено Сегодня, 06:36

В настоящие время все чаще заказывают двери шириной более 1200 мм. Поэтому возникает необходимость в установке двухпольной , или по - другому - двухстворчатой двери. Это связано с тем, что двухстворчатая дверь в широком дверном проеме более эргономична по сравнению с одностворчатой т.к. имеет вторую створку, которая в свою очередь открывается по необходимости. Это нужно когда необходимо занести в помещение крупногабаритную вещь.Предлагаем Вам комплект чертежей для серийного производства двухстворчатой железной двери.