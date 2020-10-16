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"Продвинутый курс английского языка" + курс "Говорун"

Автор темы Cullinina, Сегодня, 06:35

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 06:35

"Продвинутый курс английского языка" + курс "Говорун"

Раскрытие возможностей человека для общения с сущностями тонкого мира: домовыми, ангелами, учителями вселенной.
Научитесь воспринимать органами тонких тел структуру энергий тонких миров. Овладеете астральными, ментальными и духовными органами чувств.

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