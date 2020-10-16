BIG MISHKA - Продажа плюшевых мишек (шаблон landing page)
Хотите дарить людям удовольствие и решили заняться продажей больших плюшевых мишек? Тогда наш html-шаблон лэндинга "Big Mishka" для вас. Шаблон оснащен эффектами появления блоков, параллакс-эффектами и анимированными иконками для большего эффекта в формах обратной связи. Так же шаблон оснащен таймером обратного отсчета с автоматическим обнулением каждые сутки. Кроме всего выше сказанного, мы добавили в шаблон скрипт обратной связи, а так же скрипт реферальных хвостов. Для установки достаточно скопировать содержимое архива на ваш хостинг.
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BIG MISHKA - Продажа плюшевых мишек (шаблон landing page)
Автор темы Cullinina, Сегодня, 06:33
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