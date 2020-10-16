Подготовка к отопительному сезону

Отправлено Сегодня, 06:33

Шаблон лендинга по доставке воды — идеальный инструмент по поиску клиентов, для владельцев компаний по доставке воды в офисы. Красивый дизайн и анимации на борту делают его запоминающимся. Эффективный и очень современный шаблон полностью готов к использованию, для большего эффекта и красоты оснащен эффектами появления блоков и параллаксом. Шаблон имеет скрипт отправки данных из форм на email, а все формы обратной связи оснащены анимированными иконками для большего эффекта. Так же шаблон оснащен таймером обратного отсчета с автоматическим обнулением каждые сутки. Для установки необходимо скопировать папку шаблона на ваш хостинг.