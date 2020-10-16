Типовой проект ветроэнергетической установки (ВЭУ) вертикального типа
Предлагаем типовой проект солнечной электрической станции (СЭС).
Представлен проект СЭС бытового назначения – для автономного электроснабжения небольшого загородного дома – мощность 3,5 КВт.
В предлагаемом типовом проекте подробно рассмотрены все ключевые моменты для самостоятельного расчёта и подбора оборудования:
1) отличия солнечных панелей различных типов;
2) расчёт необходимого количества солнечных панелей (мощность СЭС);
3) расчёт аккумуляторных батарей (АКБ) и выбор (необходимая ёмкость, тип, фирма-производитель и т.п.) АКБ;
4) подробные электрические схемы (соединение солнечных панелей между собой, коммутация управляющего оборудования, подключение АКБ и нагрузки);
5) практические рекомендации по выбору контроллера и инверторов;
6) полные схемы электроснабжения объекта;
7) особенности монтажа оборудования.
Таким образом, по представленной в предлагаемом проекте методике, Вы сможете самостоятельно рассчитать необходимое для Вашего объекта количество солнечных панелей, а также подобрать АКБ и управляющее оборудование (контроллер и инверторы). Вы сможете самостоятельно заказать всё необходимое оборудование с максимальной выгодой (критерий “цена/качество”) для себя. А также существенно сэкономить на монтаже, настройке и пуско-наладке системы.
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Типовой проект ветроэнергетической установки (ВЭУ) вертикального типа
Автор темы Cullinina, Сегодня, 06:30
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