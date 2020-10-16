Дитя Света: рождение легенды

Отправлено Сегодня, 06:28

Будут представлены 2 урока, первый – это инструкция, где я обучаю, как использовать видео технику». 2-ой урок –сама видео техника –«Движение глаз»Что Вам это даст?Вы никак не можете отказаться от лишней ложки еды?У вас бывают частые компульсивные срывы?Вот есть очень хорошее решение! Современное! Уникальное! И очень простое в применении!Ваше бессознательное получает установку.Двигая глазами, соблюдая инструкцию, Вы получаете поразительный результат!У Вас будет снижен аппетитПо типу» я есть не хочу»