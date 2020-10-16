Книга "Моя самостоятельная жизнь". И.Я. Шелагина (Селль-Бекман)

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Воспоминания Ирины Яновны Шелагиной (Селль-Бекман) о жизни девчонки и нравах Новосибирска военного времени, об обучении в Новосибирских институтах, возвращении в Ленинград и работе агрономом и в различных сельскохозяйственных учреждениях Ленинграда.Замечательно исполнены зарисовки отдельных событий и людей, оставивших сильнейшие впечатления у автора.Исторические очерки о лесных хозяйствах 60-70-х гг. Незабываемо острые приключения, истории Белогорского дворца, записанные со слов очевидцев и потомков.Рассказы о семье и близких людях.Книга наполнена интересом автора к жизни и людям, которые, несмотря на возраст, не смолкают в ней до сих пор.