Книга "Моя самостоятельная жизнь". И.Я. Шелагина (Селль-Бекман)
Воспоминания Ирины Яновны Шелагиной (Селль-Бекман) о жизни девчонки и нравах Новосибирска военного времени, об обучении в Новосибирских институтах, возвращении в Ленинград и работе агрономом и в различных сельскохозяйственных учреждениях Ленинграда.
Замечательно исполнены зарисовки отдельных событий и людей, оставивших сильнейшие впечатления у автора.
Исторические очерки о лесных хозяйствах 60-70-х гг. Незабываемо острые приключения, истории Белогорского дворца, записанные со слов очевидцев и потомков.
Рассказы о семье и близких людях.
Книга наполнена интересом автора к жизни и людям, которые, несмотря на возраст, не смолкают в ней до сих пор.
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Книга "Моя самостоятельная жизнь". И.Я. Шелагина (Селль-Бекман)
Автор темы Cullinina, Сегодня, 06:27
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