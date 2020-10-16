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на пороге ада

Автор темы Cullinina, Сегодня, 06:26

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 06:26

на пороге ада

Основное свойство Эссенции Серебра - физическое и энергетическое исцеление. Она обладает сильным очищающим эффектом и особенно подходит для лечения всех проблем, связанных с коронной чакрой и энергетическим коконом человека. Эссенция Серебра превосходно работает при исцелении наложением рук, дистанционно, либо в сочетании с другими системами исцеления. Прекрасно работает вместе с любой модальностью Рейки!

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