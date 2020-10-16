Консультация по недвижимости в Израиле
Правила игры простые я работаю, вы зарабатываете. Вы рекомендуете меня, я помогаю людям правильно купить квартиру в Израиле. Уберегаю их от ошибок, и спасаю им десятки тысяч долларов.
Как мы с вами будем делить доходы? 50/50. Вы правильно прочитали, половину стоимости своих инфопродуктов я отдаю своим партнерам просто порекомендовавшим меня.
15 числа каждого месяца партнер сделавший наибольшее кол-во продаж получит дополнительные 100$
Все что нужно сделать - пройдите по ссылке ниже и запишитесь в партнерку.
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Консультация по недвижимости в Израиле
Автор темы Cullinina, Сегодня, 06:25
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