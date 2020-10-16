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Тренинг Перезагрузка ваших страхов

Автор темы Cullinina, Сегодня, 06:22

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 06:22

Тренинг Перезагрузка ваших страхов

Видеокурс энергетических практик, ориентированных на работу со страхом и энергетическими блоками, в записи:
Курс “Трансформация ваших страхов” актуален в период ретроградности планет. В подарок прилагается энергетический календарь с указанием дат и времени осуществления той или иной практики. Техники, предложенные в тренинге:

Программа состоит из 8 уроков

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