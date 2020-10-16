Тренинг Перезагрузка ваших страхов

Отправлено Сегодня, 06:22

Видеокурс энергетических практик, ориентированных на работу со страхом и энергетическими блоками, в записи:Курс “Трансформация ваших страхов” актуален в период ретроградности планет. В подарок прилагается энергетический календарь с указанием дат и времени осуществления той или иной практики. Техники, предложенные в тренинге:Программа состоит из 8 уроков