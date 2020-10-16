Перейти к содержимому

Фотография

NOTEBOOK REPAIR - Шаблон лэндинга по ремонту ноутбуков (landing page)

Автор темы Cullinina, Сегодня, 05:02

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Cullinina

Cullinina

    Свой человек

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 7 595 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 05:02

NOTEBOOK REPAIR - Шаблон лэндинга по ремонту ноутбуков (landing page)

Вторая версия шаблона лендинга по ремонту ноутбуков. Шаблон прекрасно подойдет компании или небольшой организации, которая занимается ремонтом компютероной техники. Красивый шаблон, выполнен в современном стиле, для привлечения внимания оснащен анимациями. Шаблон прост в редактировании и легко настраивается, оснащен скриптом для отправки заявок на вашу почту. Для установки шаблона - достаточно скопировать содержимое архива на ваш хостинг.

Подробнее »
Скачать »
  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума