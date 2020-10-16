NOTEBOOK REPAIR - Шаблон лэндинга по ремонту ноутбуков (landing page)
Вторая версия шаблона лендинга по ремонту ноутбуков. Шаблон прекрасно подойдет компании или небольшой организации, которая занимается ремонтом компютероной техники. Красивый шаблон, выполнен в современном стиле, для привлечения внимания оснащен анимациями. Шаблон прост в редактировании и легко настраивается, оснащен скриптом для отправки заявок на вашу почту. Для установки шаблона - достаточно скопировать содержимое архива на ваш хостинг.
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NOTEBOOK REPAIR - Шаблон лэндинга по ремонту ноутбуков (landing page)
Автор темы Cullinina, Сегодня, 05:02
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