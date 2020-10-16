SRO ADMISSION - Шаблон лендинга допуск в СРО (landing page)
Шаблон лендинга (landing page) допуск в СРО, выполнен с использованием HTML5 и CSS3, имеет на своем борту анимированные эффекты для привлечения внимания, автоматически обновляемый каждые сутки таймер обратного отсчета, который используется в акциях, паралакс-эффект и специальную форму для предварительного расчета стоимости установки потолка.
Также шаблон имеет встроенный и уже рабочий скрипт для форм обратной связи, благодаря которому вы сможете получать заявки на вашу электронную почту, а каждая форма оснащена шаблоном ввода номера телефона и проверкой на заполнение важных полей. Для установки шаблона, достаточно распаковать архив и скопировать содержимое себе на хостинг.
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SRO ADMISSION - Шаблон лендинга допуск в СРО (landing page)
Автор темы Cullinina, Сегодня, 04:59
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