Орхидеи: Секреты Вашего ухода

Отправлено Сегодня, 04:56

Полная история организованной преступной группировки, действовавшей с 1978 по 2014 год. Судьба криминального авторитета мирового масштаба, который начинал свою деятельность рядовым участником группировки, а закончил ее, признанным лидером, вором в законе. Непростая жизнь, наполненная драматизмом и постоянной авантюрой.