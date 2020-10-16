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Обучающий курс "Шьем без выкройки"

Автор темы Cullinina, Сегодня, 04:55

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 04:55

Обучающий курс "Шьем без выкройки"

Плановая проверка Роспотребнадзора в общественном питании.
Один из основных документов для проверки.
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И ВЫПОЛНЕНИЕМ САНИТАРНО – ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ
( ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ.
Будьте готовы к проверке!

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