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Зимовка без потерь

Автор темы Cullinina, Сегодня, 03:31

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 03:31

Зимовка без потерь

ISBN 978-5-906009-91-3 Сергей и Наталья промысловсие 2015 г.

Сергей Летучий и Наталья Счастливая — литературные псевдонимы Сергея Промысловского и его дочери Натальи. Главная тема книги избранной лирики — любовь.

Она у авторов разная. Сергей Летучий пишет о любви в традиции поэтов-символистов
Серебряного века. Это романтическое, небесно-возвышенное чувство, в основе которого лежит родство душ и готовность к самопожертвованию. Любовь Натальи Счастливой — экзальтированная, всепоглощающая, не знающая полутонов и компромиссов.
В сборник «Кровью чувств» вошли произведения разных лет.

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