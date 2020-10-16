Знакомства

Отправлено Сегодня, 03:30

Здравствуйте. Предлагаю поучаствовать в продажах первого в России (и единственного на настоящий момент) видеокурса и книги, посвященных поступлению в театральные вузы. Аудитория потенциальных абитуриентов творческих вузов - огромна, причем - каждый год она становится все шире. Полноценных дистанционных курсов - нет и близко (при том, что более половины желающих попасть в театральные вузы - приезжие - те, кто не может посещать подготовительные курсы или квалифицированных частных педагогов). У многих из них - просто "детские" вопросы и познания относительно многих составляющих программы для поступления.Вместе с видеокурсом предоставляется и книга, содержащая обширную (и четко практическую) информацию о предмете.Курс уникален еще и тем, что на конкретных примерах дает фундаментальные знания в нише актерского мастерства и ораторского искусства, дефицит которых (знаний) наблюдается сейчас.К курсу прилагается "апсел" - последующее приобретение адаптированных для поступления текстов (прозы, басни, стихи) - с этим у поступающих извечная проблема!