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Как войти в новый сезон обновленной

Автор темы Cullinina, Сегодня, 03:27

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 03:27

Как войти в новый сезон обновленной

Многомерная поэзия - новейший художественный метод создания современных стихотворений. Сборник избранных стихотворений поэта-виртуалиста Савелия Островского. Цикл стихотворений выполнен в петровской (дореволюционной) буквице. Манифест многомерной поэзии. Эссе "Вехи и параллели" об истоках и происхождении русского языка. Великолепные художественные работы Валерия Курова в одной книге "Виртуальные стихи". Эта книга - находка для начинающих поэтов.

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