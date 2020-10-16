Мастер-класс «Эластичный наборный край (Итальянский набор петель)»

Отправлено Сегодня, 03:26

Книга для тех, кто уже является заемщиком, но находится на грани финансового кризиса, или не уверен в том, что сможет вернуть взятый кредит, допуская первые просрочки по платежам. Раскрывает вопросы:- как уменьшить проценты, комиссии, штрафы, пени, неустойки, как строить отношения с кредитором с выгодой для себя,- как урегулировать спорные вопросы не доводя дела до суда,- как вести себя с сотрудниками банка и коллекторами, как не нарушая законов освободиться от долгов, как грамотно подготовиться к возможному судебному производству и обезопасить себя, своих родственников, свое имущество.В комплекте 18 реальных судебных процессов + 28 шаблонов писем, жалоб, претензий, исков.