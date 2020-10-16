Электронная книга "Лёгкость чувств" (руб)

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Воспоминания, документы и семейная история. Описания дореволюционной Нарвы и Кренгольмской мануфактуры, сведения об участии Первого Пулемётного полка в революционных событиях 1917 г., создании синтетического каучука и о семье учёного Я.Я.Селль-Бекман - в записках студента юрфака МГУ, землемера, офицера, инженера, преподавателя, кандидата наук и военного переводчика с эстонского.