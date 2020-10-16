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Практический курс лекций - Как снять свое кино

Автор темы Cullinina, Сегодня, 03:23

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 03:23

Практический курс лекций - Как снять свое кино

Книга - Практический курс лекций - Как снять свое кино.
Опыт - более 165 фильмов.

Описание книги от автора:
Сегодня я являюсь "играющим тренером", то есть - я действующий кинорежиссер и в представленной книге содержится весь мой творческий и жизненный опыт. Свою киношколу я открыл ещё в 2009 году. И с этого момента учениками моей Киношколы снято более 165 фильмов, которые принимали участие в российских и международных фестивалях.

Поэтому я с уверенностью могу заявить, что представленные в книги знания - технология съёмок фильмов, работает. Причем как в малом масштабе - ролики и короткометражки, так и в съёмке полнометражных художественных фильмов.

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