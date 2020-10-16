Как пошить юбку-карандаш

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Это древняя Андийская церемония - Передавание Просьбы Силам Природы, на проведение которой иногда требуется несколько часов. Шаманы живут совместно с силами природы и это форма общения с Пачамамой, Солнцем, силами Света, Духами и Хранителями, Духами Гор, которые помогают Вам в процессе очищения, в каких-то проектах, как например операция, начало нового бизнеса или проекта, покупка квартиры, на самом деле для любого важного дела, замужества, вплоть до зачатия и рождения ребенка совершается эта церемония.Церемония помогает снять блоки, очистить препятствия, возвращает все аспекты в целостность, когерентность и выравнивает и настраивает все силы природы. На языке Кечуа - Деспачо помогает вдохнуть жизнь в нашу жизнь, пробудить наш потенциал и нас самих!