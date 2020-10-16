Частная консультация с Пумой

Отправлено Сегодня, 02:00

Частная Консультация с Андийским шаманом Пума на листьях Коки. Листья Коки применяются в Перу для многих священных церемоний. Они применялись древними инками и изображены на кртинах царей, в головных уборах, что говорило о их мудрости и величии. Перед началом церемонии шаман Пума совершает молитву, которая посвящается Апусам или Духам Гор. Это также молитва защиты и знак уважения. После того как три листочка будут обдуты богами он раскладывает листья коки и мама кока разговаривает и отвечает на вопросы черз свои листья.