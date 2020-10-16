МАНИФЕСТАЦИЯ ИЗОБИЛИЯ - ТЕТА ХИЛИНГ КУРС

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МАНИФЕСТАЦИЯ ИЗОБИЛИЯДанному курсу можно обучиться после того, как пройдете Базовый курс “Тета-Хилинга”- ThetaHealing ™. Подробнее…Всё что есть в нашей жизни – это отражение наших слов, мыслей и действий. А наши мысли, слова и действия – это отражение нашего мировоззрения и убеждений (в том числе и бессознательных). И все, что мы думаем и говорим может быть либо нам во благо, либо наоборот. Например, если человек постоянно говорит, что он беден, именно это он и привносит в свою жизнь. Если человек постоянно говорит и думает, что он живет в финансовом изобилии, то так оно и будет. Манифестация Изобилия – это курс направленный на нахождение убеждений препятствующих Вашему изобилию и замещению этих убеждений другими, эффективными убеждениями.Этот курс включает в себя список 100 основных убеждений, которые блокируют изобилие в Вашей жизни. Вы научитесь находить самые глубокие неэффективные убеждения и убирать их. Обучитесь новым позитивным эмоциям, необходимым для того, чтобы жить в изобилии.