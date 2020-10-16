Частная консультация

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Программа "STOP-КРЕДИТ". Нечем платить кредит? Пошли просрочки? Секретная информация - то, о чем в банках молчат.Проблемы с кредитами в России у каждого третьего. Охват клиентов от 20-60 лет. Очень качественный продажник с высокой конверсией. Продукт продуман до мелочей. Проект однозначно не однодневка. Двухуровневая партнерка. Партнерам 40%. После первой продажи 60%. Доля со второго уровня - 100 руб. Большое количество рекламных материалов.