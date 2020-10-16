Дитя Света: рождение легенды
Будут представлены 2 урока, первый – это инструкция, где я обучаю, как использовать видео технику». 2-ой урок –сама видео техника –«Движение глаз»
Что Вам это даст?
Вы никак не можете отказаться от лишней ложки еды?
У вас бывают частые компульсивные срывы?
Вот есть очень хорошее решение! Современное! Уникальное! И очень простое в применении!
Ваше бессознательное получает установку.
Двигая глазами, соблюдая инструкцию, Вы получаете поразительный результат!
У Вас будет снижен аппетит
По типу» я есть не хочу»
Подробнее »
Скачать »
Дитя Света: рождение легенды
Автор темы Cullinina, Сегодня, 01:57
В этой теме нет ответов
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей