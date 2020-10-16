Чертежи табурета из фанеры
Видео курс "Волшебный мир поздравительных открыток от А до Я"
Данный курс является единственным пособием, которое проведет по всем шагам
изготовления вирусных открыток.
Видео уроки в HD- качестве. Очень простые, справится даже "чайник".
Гарантия результата.
Видео уроки предоставлены в обучающем ценре, доступ к урокам 24 часа,
возможность задать вопрос автору курса и получить ответ как письменно,
так и в скайпе с показом экрана, что дает огромное преимущество в обучении.
В видео курсе даны все ссылки на необходимые программы (БЕСПЛАТНО И НАВСЕГДА!).
Даны все ссылки на ресурсы, которые нужны при создании вирусной поздравительной
музыкальной открытки.
Вирусные поздравительные музыкальные открытки пользуются огромным интересом
и служат прекрасным инструментом для развития бренда, бизнеса, набора подписной
базы и как хобби для любителей открыток.
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Чертежи табурета из фанеры
Автор темы Cullinina, Сегодня, 01:55
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