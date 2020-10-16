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Чешки iwa - замшевые (арт 212)

Автор темы Cullinina, Сегодня, 01:54

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 01:54

Чешки iwa - замшевые (арт 212)

Замшевые чешки IWA!


Натуральная телячья замша
мягкая вшитая стелька
подошва из антискользящей резины
перфорация подошвы
упруго-амортизационные свойства.

Более долговечны нежели тканевые, очень комфортные и подчеркивают индивидуальность.

Материал: Натуральная, телячья замша
Производитель: Германия
Особенности: Легкие, более долговечные чем тканевые, комфортны занятий акробатикой без жестких приземлений. Подошва: Прорезиненная, анти-скользящая подошва, продольный протектор.
Цветовая гамма: Белые
Размерный ряд: 25 - 46

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