Интеллект-карты для всех

Отправлено Сегодня, 01:52

Книга является пошаговым наглядным руководством по интеллект-картам. Подойдёт всем кому интересна тема саморазвития, особенно умственного. Интеллект-карты помогают планировать, генерировать идеи, структурировать и анализировать информацию, делать содержательные конспекты, запоминать информацию, готовиться к публичным выступлениям.Освоение методики поможет и тем, кому не безразлично своё время (тайм-менеджмент). Это не обучалка по MindManager, я не показываю, как работать в редакторе MindMap, все примеры из книги рассчитаны на "рукописные" интеллект-карты.Товар качественный и действительно уникальный. Наглядных руководств по интеллект-картам точно нет в Рунете.Плачу 100% комиссионных!