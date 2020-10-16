Cerim K78 схема

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В интернете практически не существует книг по пошаговому выбору духов. Есть отдельные статьи по этой теме, но нет краткой и информативной книги. Моя книга информативна и просто и конкретно дает возможность подобрать себе духи. Существуют много книг по истории парфюмерии, где описываются различные ингредиенты, много специальной терминологии и т.д. Моя книга просто и ее легко использовать на практике.Читатель узнает, как безошибочно отличить и выявить поддельные духи.Дается практические советы по созданию собственных духов в домашних условиях.Книга состоит из 7 глав:1. «Краткая история парфюмерии»: кратко описывается история парфюма, кратко описывается истории создания и процветания известных брендов.2. «В поисках своего парфюма»: данная глава дают краткую квалификацию парфюмерии, рассказывают почему так трудно выбрать себе духи и почему люди долгое время пользуются плохим парфюмом.3. «Как выявить подделку»: глава дает читателю конкретные и 100% советы по выявлению поддельной и контрафактной парфюмерии.4. «4 золотых правила для выбора идеального парфюма»: в данной главе описывается 4 базовых правила при выборе и использовании парфюмерии.5. «Умейте жить красиво: как найти свой идеальный парфюм»: в главе четко, конкретно и пошагово описывается сам процесс выбора духов.6. «Парфюмерия и здоровье»: рассказывает о влиянии запахов на здоровье; описываются ароматы, влияющие на настроение и жизненный тонус; описание ароматов, которые снижают и устраняют стресс; описание запахов, которые оказывают отличное противомикробное действие на весь организм, профилактика и лечение простуды с помощью ароматов; рекомендации по использованию отдельных запахов для поддержания психологического равновесия.7. «Секреты парфюмера: 8 рецептов популярных ароматов»: глава дает возможность читателю экспериментировать с ароматами, воспроизвести ароматы известных брендов, и на их основе создавать новые ароматы. И все это производство можно сделать в домашних условиях, на кухне.