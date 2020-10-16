АНТИКРЕДИТ: предостережение

Отправлено Сегодня, 00:27

Хочешь взять кредит? Узнай, как это делать правильно, чтобы избежать возможных финансовых потерь в последствии. Ни один кредитный брокер не раскроет все тонкости банковского бизнеса, не даст информацию о последствиях непогашения кредитов, не предупредит о том, что ждет заемщика по закону и как избежать финансовых потерь до того как получить кредит. Знай свои права и не дай себя обмануть!