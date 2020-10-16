Эниологическая Диагностика

Отправлено Сегодня, 00:25

Сайт сделан для мобильного трафика, поэтому будем гнать бесплатный мобильный трафик. Для этого понадобится 1. старенький смартфон, которым мы не пользуемся 2. Сим- карта ( без ограничения отправленных СМС ( безлимит- обычно TELE 2 или другой оператор) 3. Устанавливаем приложение на смартфон (СМС автоответ на звонки и СМС) приложение на русском языке, с настройкой никаких трудностей не возникнет). Настраиваем, что бы после неотвеченного входящего звонка, отправлялось СМС с текстом. Пример: Вся недвижимость от собственников на одном сайте и Ваша партнерская ссылка. Подаем объявление на АВИТО, ИЗ РУК В РУКИ или другом местном ресурсе о сдаче квартиры и указываем этот номер телефона. Человек звонит по объявлению, трубку никто не берет и после того, как он положил трубку, ему приходит СМС с Вашим текстом и Вашей партнерской ссылкой. Потенциальный клиент переходит по ссылке, делает заявку о подборе квартиры и Вы получаете свои заработанные деньги. Чем больше объявлений на разных ресурсах, тем больше денег Вы зарабатываете. Желаю удачи!